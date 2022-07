È fra Tortona e Voghera la roccaforte della ‘Ndràngheta nel Nord Ovest

Tortona (Andrea Guenna) – Gli indizi sono tanti, troppi, per non accorgersi che la ‘Ndràngheta qui da noi ha piazzato il suo quartier generale, in particolare nella zona tra Voghera e Tortona, tra Lombardia e Piemonte. Catalizzatore di questa concentrazione malavitosa sarebbe il Terzo Valico, la nuova linea che collegherà Genova a Milano passando proprio da Tortona e Voghera. Si tratta di affari colossali, compravendita di terreni, cantieri in mano alla malavita organizzata, traffico di bamba tra Milano e Reggio Calabria in forza della connivenza – leggi ricatti – con le varie ‘ndrine di alcune aziende di trasporti attenzionate dalla Dia che indaga ormai da una decina d’anni. La prassi più diffusa è quella per la quale la ‘Ndrangheta, tramite informatori piazzati negli uffici giusti, venuta a conoscenza dello stato fallimentare dell’azienda che interessa, in quanto strategica per il loro malaffare (discariche, cantieri o aziende di trasporti a vario titolo), promette di risanare i bilanci a due condizioni: che l’azienda lavori per lei e che nei suoi gangli siano piazzati suoi personaggi di fiducia. Sono già una cinquantina gli arrestati risultati essere affiliati o vicini ai clan della Piana di Gioia Tauro, ma radicate anche in Liguria, scoperti grazie a un’indagine monumentale che ha visto lavorare gomito a gomito le squadre mobili di Reggio Calabria, Genova e Milano, coordinate dallo Sco di Roma, come i centri Dia delle stesse città. Il risultato è una fotografia dinamica di quasi dieci anni di radicamento mafioso, scritta di proprio pugno dai clan Gullace-Raso-Albanese e Parrello Gagliostro tra Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, e la Liguria. Sotto gli artigli della malavita anche il Ponente Ligure coi suoi porti raggiunti dai clan di ndrangheta Raso-Gullace-Albanese e Parrello-Gagliostro, che hanno messo le mani anche sugli appalti del Terzo Valico, la linea ad alta velocità da 6,2 miliardi attualmente in fase di realizzazione. Il business va dagli investimenti immobiliari in Costa Azzurra, Canarie e Brasile, agli agriturismi qui da noi, dal movimento terra alla commercializzazione di prodotti alimentari contraffatti, alle aziende di trasporti a quelle di rental car with driver usate come corrieri della droga. Il lavoro minuzioso della Dia ha consentito anche di scoprire come i clan gestiscano anche numerose ditte di igiene ambientale e industriale che hanno finito per lavorare in subappalto perfino per aziende di Stato e compagnie di assicurazione. Le indagini sono tutt’ora in corso, sempre dirette dalla Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria col coordinamento del Servizio Centrale Operativo, dalla Squadra Mobile di Genova e Reggio Calabria nonché di Savona e dalla squadra mobile di Milano. In particolare, per quanto riguarda la nostra zona, è importante il lavoro del Centro Operativo Dia di Genova. In questi ultimi dieci anni sotto sequestro sono finiti beni mobili, immobili, depositi bancari di numerose società riconducibili alle consorterie mafiose per un valore complessivo stimabile in circa 100 milioni di euro. Qualcuno sfugge alle sanzioni in quanto residente all’estero, in particolare Svizzera e Principato di Monaco. A questo proposito proprio venerdì Domenico Gallo 66 anni, già ai domiciliari a Ovada, è stato trasferito in carcere. Deve rispondere di associazione mafiosa, associazione per delinquere, impiego di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, oltre che far parte di cosche della ‘Ndrangheta. Nel 2016 era finito dentro per gli appalti irregolari del Terzo Valico, accusato di essere a capo di un gruppo insieme a Giampiero Demichelis, già direttore del Cociv, il consorzio incaricato da Rfi di realizzare il Terzo Valico, per cui le imprese vicine alle cosche avevano ottenuto subappalti per più di 2 milioni.