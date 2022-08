Controlla il livello dell’acqua ma cade nel pozzo e muore

Casal Cermelli – Preoccupato per la perdurante siccità, avendo un podere in campagna in Via Bosco Marengo, un anziano agricoltore di 82 anni, Alfredo Gamaleri, nella serata di ieri è andato al pozzo principale per verificare il livello dell’acqua in falda per l’irrigazione dei terreni ma si è sporto troppo ed è caduto dentro facendo un volo di circa otto metri. Sul posto sono giunti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno recuperato il corpo dell’anziano ormai senza vita, avvalendosi di tecniche Saf (Speleo alpino fluviale) impiegando corde e paranchi.