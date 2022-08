Casa delle Donne, scatta il decreto di sequestro

Alessandria (Ansa) – Decreto di sequestro preventivo, disposto dall’autorità giudiziaria, per la Casa delle Donne, l’ex Ipab Asilo Monserrato in Borgo Rovereto, ad Alessandria, in centro città, occupato dal 2018 da un collettivo femminile guidato da NonUnaDiMeno. Come spiegato dalla questura, chi si trova all’interno senza titolo per rimanerci deve uscire. “Al momento la situazione è tranquilla – fanno sapere dagli uffici di corso Lamarmora – e agenti in borghese stanno facendo opera di convincimento con la ventina di attivisti presenti sul posto”.

Da NonUnaDiMeno l’appello a resistere: “Dopo mesi di tentativi falliti hanno deciso di seguire la strada più vigliacca, sperando di riuscire a chiudere i conti con questa straordinaria esperienza nel pieno dell’estate. Tutti coloro che possono vengano alla Casa a darci una mano”. Chiesto un incontro al neosindaco Giorgio Abonante (Pd). Proprio questo è stato uno dei temi più dibattuti nella recente campagna elettorale per le Comunali. Ad aprile e maggio organizzati presidi permanenti nella struttura.