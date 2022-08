DISASTRO TORTONA: sulla privatizzazione di parte dell’ospedale di Tortona l’Asl di Alessandria c’è dentro fino al collo

Alessandria (Maria Ferrari) – Tanto tuonò che piovve e sulla triste vicenda della paventata privatizzazione di metà dell’Ospedale di Tortona, scende in campo niente meno che Anaao-Assomed, il potentissimo sindacato dei medici ospedalieri che tramite il suo ufficio legale nazionale ha inviato al vertice dell’Asl Alessandria e, per conoscenza, all’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, una diffida formale sulla cessione ai privati di vitali reparti ospedalieri. La vicenda, da qualcuno abilmente pilotata perché passasse sottotraccia, è esplosa per cui sembra che l’intraprendente direttore dell’Asl di Alessandria, Luigi Vercellino, dopo aver stabilito le regole e dato avvio alla procedura per il bando, stia facendo dietrofront. Intanto da Tortona, città finita nell’occhio del ciclone, la deputata della Lega Rossana Boldi e il sindaco della città Federico Chiodi, entrambi alla corte di Riccardo Molinari, prendono le distanze: la Boldi ha già annunciato il suo ritiro dalla politica e Chiodi non rilascia dichiarazioni neppure sotto tortura. Il caso è talmente scottante che qualcuno nei corridoi che contano parla già di una decisione a livello regionale volta al ritiro “in autotutela” da parte dell’Asl Alessandria d’una gara ormai indifendibile, e non solo sotto l’aspetto politico. A dare il colpo di grazia a una situazione che, a ridosso delle politiche di settembre, sta diventando sempre più pericolosa per la parte politica che l’ha proposta (Lega), sarebbe stata proprio la denuncia dei camici bianchi che avanzano con forza la tesi della palese illegittimità. In una nota si legge: “Con la presente – scrive il sindacato Anaao-Assomed – si rileva l’illegittimità della delibera n. 644 del 20/7/2022, con cui si esternalizza lo svolgimento dell’attività sanitaria istituzionale dell’Asl Alessandria [mentre] il formale ricorso ai contrati di appalto di servizi per acquisire figure professionali del settore sanitario è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato con sentenza 1571 del 2018, il quale ha chiarito che i medesimi contratti hanno in realtà ad oggetto una somministrazione di personale, attività, quest’ultima, per legge riservata alle agenzie per il lavoro iscritte nell’apposito albo presso il ministero del Lavoro”.

Nella foto Matteo Salvini col fido Genesio Icardi, assessore regionale alla Sanità.