Lavoratori di Ansaldo bloccano l’autostrada A7

Genova (da Genova 24) – Lavoratori di Ansaldo in corteo contro l’ipotesi di riduzione del personale in azienda. Il corteo, dopo aver attraversato Sampierdarena partito dagli stabilimenti di Certosa, ha deviato il suo percorso andando verso il casello autostradale di Genova Ovest di fatto bloccandolo. Si sono registrati quindi disagi per la circolazione e la viabilità con code sia in ingresso che in uscita dello svincolo della A7 (Genova-Serravalle), e congestionamenti anche nella tratta urbana. Verso le undici è iniziata la smobilitazione del blocco stradale da parte dei lavoratori Ansaldo e il traffico è tornato alla normalità.