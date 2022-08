Assicurazioni Online: tutti i vantaggi di stipulare la polizza auto e moto dal tuo smartphone

La tecnologia ha semplificato l’espletamento di numerose operazioni di diversa natura. Tra queste, la più rilevante è probabilmente la possibilità di acquistare beni e servizi online. Il ramo assicurativo, soprattutto quello legato alle polizze RCA, è tra i settori che hanno tratto maggior beneficio grazie al trasferimento online delle più comuni operazioni necessarie all’acquisto e attivazione di un contratto assicurativo. Attualmente si stima che circa un terzo dell’utenza acquista o rinnova online una polizza RCA.

Le Assicurazioni Online, con l’ausilio delle moderne tecnologie, possono fornire, a richiesta, anche un preventivo personalizzato sulla base delle caratteristiche e delle esigenze del richiedente. A questo proposito, sono disponibili online dei software chiamati “preventivatori” in grado di produrre in tempo reale un certo numero di preventivi tra cui scegliere quello più conveniente.

Di recente, ai tradizionali Personal Computer si sono affiancati dispositivi particolarmente sofisticati (https://tech.everyeye.it/notizie/lg-presenta-futuro-smartphone-pieghevoli-schermo-piega-360-deg-587323.html): gli smartphone, utilizzabili agilmente anche per stipulare polizze auto e moto online. Dalla combinazione tra il dispositivo e la Rete nascono numerosi vantaggi sia sotto il profilo tecnologico ed economico che anche in termini di risparmio di tempo.

Rispetto al PC, lo smartphone può essere utilizzato per attivare una polizza assicurativa online o interagire con la propria area cliente, comodamente e in molte diverse situazioni che non siano la classica postazione fissa da desktop. Usare lo smartphone per attivare una polizza online fa risparmiare tempo, venendo meno la necessità di presentarsi fisicamente presso gli uffici della compagnia assicurativa.

Molte compagnie che operano online affiancano quelle tradizionali nel liquidare il danno subìto dal proprio assicurato recuperando il forfait dalla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro.

Sono molte le compagnie assicurative che hanno attivato da tempo un proprio portale online con la funzione di sostituire in parte o in toto l’attività assicurativa che prima veniva svolta con strumenti tradizionali. Tra i dealer più performanti e vantaggiosi nella commercializzazione di polizze RCA online, ConTe.it, marchio registrato della succursale italiana didi Admiral Intermediary Services S.A. (AIS) (https://www.conte.it/chi-siamo/informazioni-legali/), società di intermediazione assicurativa appartenente ad Admiral Group plc., affianca alla qualità delle sue offerte anche un’area clienti caratterizzata da grande chiarezza, semplicità d’uso e calibrata automaticamente sul dispositivo che si sta usando, sia esso uno smartphone o un personal computer.

La stessa semplicità che si ha interagendo con l’area clienti di ConTe.it è sperimentabile anche nel caso in cui, preliminarmente, si richieda un preventivo per l’assicurazione RCA auto o moto. È sufficiente inserire i pochi dati richiesti, riguardanti il veicolo e la persona per ottenere una stima di calcolo del premio.