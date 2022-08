Pugno di ferro della Questura di Vercelli: per tre anni non possono tornare a Caresana gli organizzatori del rave party

Caresana (VC) – Negli scorsi giorni la polizia di Vercelli ha emesso sei fogli di via nei confronti degli organizzatori del rave party iniziato la sera del 30 aprile proseguito fino alla mattina del 2 maggio in un’area agricola privata del Comune vercellese. Un migliaio di giovani erano arrivati anche dall’estero in auto e camper o a piedi per un appuntamento illegale che impegnò senza sosta le forze dell’ordine. Non potranno entrare a Caresana per 3 anni. Sono stati individuati dopo un’attività di controllo e identificazione dei soggetti che abbandonavano la festa che aveva una cucina allestita senza verifiche tecniche, impianti per la musica, un sistema di illuminazione e diffusione di energia. Tutto senza le autorizzazioni e i controlli del caso. I procedimenti riguardano otto persone, sei delle quali residenti nel Nord Italia e con precedenti specifici e per droga. Manca la notifica a due persone non facilmente reperibili ma sono in corso le procedure del caso.