Dal governo la promessa d’uno stanziamento per l’ex Ilva, ma le perplessità restano

Novi Ligure (Franco Traverso) – L’ex Ilva avrà dei soldi dal Governo, come ha dichiarato ieri il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti nel corso dell’incontro avuto a Roma con Acciaierie d’Italia e i sindacati. Se non si conosce l’entità del contributo, Giorgetti ha già detto che sarà un intervento “sufficiente” fino a quando le condizioni di contesto torneranno a una relativa normalità. Secondo fonti vicine al dossier, il governo starebbe pensando di ricapitalizzare Acciaierie d’Italia, anticipando l’aumento di capitale a suo tempo previsto per la salita al 60% e poi rinviato a causa delle condizioni sospensive non avverate. Tuttavia la crisi aziendale richiederebbe maggiore rapidità di intervento, anche perché ArcelorMittal ha fatto la sua parte, dando le garanzie richieste, che tuttavia non bastano. Durante l’incontro l’ad Lucia Morselli ha parlato di Acciaierie d’Italia come di una “azienda sana [che] ha destinato tutte le risorse e la ricchezza generata agli investimenti. Tuttavia siamo limitati – ha aggiunto – nell’acquisto delle materie prime e, quindi, nella produzione”. Secondo le stime se sulla latta siamo alla massima capacità produttiva, per il resto servono subito 250 milioni di investimento. A Novi si attendono gli sviluppi sulla situazione con ansia, anche perché non ci sono segnali veri di ricapitalizzazione. “Solo chiacchiere” se sente dire fra gli operai dell’Ilva di Novi che sta lavorando a scartamento ridotto ormai da mesi.