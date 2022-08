Et voila, l’immortalità!

Londra (da Gaming, News, Tech, Windows) Lee Michaelis – Un documento riporta un sistema che ha preservato con successo i tessuti ripristinando alcune funzioni molecolari e cellulari quando applicato su tutto il corpo ai maiali un’ora dopo la morte, riporta un documento pubblicato questa settimana. Tuttavia, durante questa procedura non è stato possibile osservare alcuna evidenza di attività elettrica cerebrale associata alla normale funzione cerebrale. Si ritiene che questo approccio aumenti la disponibilità di organi per il trapianto e sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio le implicazioni e le applicazioni di questi risultati.

Quando il flusso sanguigno dei mammiferi si interrompe, l’ossigeno e i nutrienti cessano di circolare, innescando una reazione a catena che porta alla morte cellulare e al danno d’organo. Metodi per preservare i tessuti e promuovere il recupero sono stati dimostrati utilizzando organi isolati. Nenad Sestan e colleghi hanno sviluppato una di queste tecniche, BrainEx, e hanno dimostrato che ripristina la funzione cerebrale parziale nei suini poche ore dopo la morte. Tuttavia, è stato difficile aumentare tali interventi a livello di tutto il corpo. Nenad Sestan e colleghi sviluppano un sistema chiamato OrganEx che si basa su BrainEx e lo amplia per applicazioni su tutto il corpo nei grandi mammiferi.

OrganEx è collegato al sistema circolatorio e pompa un fluido contenente fattori che correggono gli squilibri metabolici dannosi e gli squilibri elettrolitici causati dall’interruzione del flusso sanguigno. Sestan et al. ha testato il sistema nei suini un’ora dopo l’arresto cardiaco e lo ha confrontato con un sistema di recupero circolatorio convenzionale, l’ossigenatore a membrana extracorporea (ECMO). OrganEx ha mantenuto l’integrità dei tessuti, ridotto la morte cellulare e ripristinato specifici processi molecolari e cellulari in più organi principali (cuore, cervello, fegato, reni, ecc.). Gli organi trattati con OrganEx hanno mostrato meno segni di sanguinamento e gonfiore dei tessuti rispetto agli organi trattati con ECMO. Sestan et al. ha anche osservato modelli di espressione genica specifici dell’organo e del tipo di cellula che indicano che nel corpo si stanno verificando processi di riparazione.

Gli autori sottolineano che sono necessarie ulteriori esplorazioni e sviluppi per comprendere appieno il potenziale di OrganEx per aiutare a ripristinare la funzione cellulare dopo la morte o l’interruzione del flusso sanguigno. Sestan et al. affermano che i loro risultati rivelano una capacità precedentemente non apprezzata del corpo dei mammiferi di riprendersi parzialmente dopo che il flusso sanguigno si è interrotto e possono aumentare la disponibilità di organi per il trapianto. conclude.

Questa è una versione tradotta di un comunicato stampa prodotto dal “Dipartimento per le Pubbliche Relazioni sulla Natura” (GB).