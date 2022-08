La logistica di Rossini trascina Genova che diventa protagonista nel settore delle navi passeggeri

Alessandria (Max Corradi) – La logistica non riguarda solo le merci ma anche i passeggeri e su questo fronte la Fondazione Slala sta lavorando in sinergia con le strutture portuali di Genova e Savona-Vado. “I passeggeri son l’altro aspetto dei trasporti tra Liguria e Piemonte – ci ha detto Cesare Rossini, presidente della Fondazione Slala che si occupa di logistica nel Basso Piemonte – sul quale stiamo lavorando. Se le merci devono transitare velocemente, in grande quantità e in totale sicurezza, lo stesso si deve dire per i passeggeri. Una cosa non esclude l’altra, tutt’altro”. Quindi Alta Capacità per le merci, ma anche Alta Velocità per i passeggeri sul Terzo Valico. Il tutto si ripercuote positivamente sull’attività portuale di Genova che si conferma in un ruolo sempre più centrale nel settore delle navi passeggeri. Msc Crociere ha deciso di concentrare nel capoluogo ligure la gestione della logistica di tutta la flotta, compresi i traghetti Gnv e le navi extra-lusso del nuovo marchio Explora Journeys. In tutto, circa cinquanta navi saranno coordinate da quella che fino a pochi giorni fa era la Msc Food & Beverage Division, ribattezzata Msc Procurement & Logistics. La nuova società gestirà l’intera supply chain di quasi tutto ciò viene “consumato” a bordo: cibo, bevande, oggetti venduti nei negozi, abbigliamento dell’equipaggio, saponi, ricambi, accessori. E, nel caso di navi in costruzione, coordinerà l’arrivo dei materiali al cantiere. Il progetto prevede l’utilizzo d’una piattaforma esterna già collaudata, un progetto di demand planning, al momento l’unico al mondo, che prevede la centralizzazione su Genova delle attività di rifornimento di sei magazzini di terra e di bordo sfruttando piattaforme che consentono di prevedere i consumi a bordo delle navi. Dai Caraibi ai fiordi norvegesi, tutto ciò che sarà a bordo delle navi Msc sarà deciso a Genova. Intanto a Genova si pensa alle nuove figure professionali per gestire questa grande nuova realtà: un direttore della logistica che acquisterà servizi logistici sul mercato, due buyer per il settore food and beverage, un manager della logistica che si occupi di container. Ma Msc ha bisogno anche di spazi perché il magazzino di Bolzaneto (nel 2019 sono partiti 1.500 camion, nel 2023 saranno 2.000) non basta più. E anche qui la logistica di Slala potrà dire la sua in modo molto autorevole.