Ladri albanesi arrestati per le impronte delle scarpe sul terrazzo

Alessandria – Questa città di beduini è veramente straordinaria: qui succede di tutto, ma proprio di tutto. Due ladri albanesi sorpresi subito dopo il furto in appartamento sono stati arrestati dai carabinieri per le impronte delle scarpe lasciate sul terrazzo dell’appartamento di fianco. Questa vicenda, degna del film “I soliti ignoti” diretto dall’inarrivabile Mario Monicelli e interpretato da fuoriclasse assoluti come Gassman, Mastroianni, Totò e Claudia Cardinale, racconta la storia di due disperati in cerca di soldi per tirare a campare, arrivati dall’Albania, terra di sfigati peggio dell’Italia, senza fare fortuna. Sono stati arrestati per furto dai caramba e condannati stamane dall’imperterrita giudice (donna) in Tribunale ad Alessandria. Tutto il resto è aria fritta. C’è da dire però che i due sfigati bloccati ieri pomeriggio dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Alessandria, sono stati sorpresi immediatamente dopo il colpo in un appartamento di spalto Borgoglio, dopo che, cogli uomini (e le donne) della Benemerita alle costole, si erano rifugiati in un appartamento di fianco a quello appena svaligiato… si fa per dire. L’allarme è scattato quando una residente nel palazzo tornando a casa ha notato che nel suo appartamento era stato commesso un furto. La porta era aperta e all’interno si sentivano rumori. Magro il bottino: fra gioielli e contanti meno di 20.000 euro. A quel punto sono scattate le indagini. I militari hanno notato impronte di scarpe che portavano all’appartamento confinante dove i ladri sono stati beccati.