Parte la scuola di logistica all’istituto Marconi di Tortona

Tortona – Da Roma arrivano i primi soldi per la nuova scuola di Logistica dell’istituto tecnico Marconi di Tortona nell’ambito delle opere accessorie e compensative collegate al Terzo Valico dei Giovi. Rfi (Ferrovie Italiane) ha già stanziato 77.500 euro, prima tranche dei 4.677.000 euro che il Comune di Tortona riceverà grazie a economie sugli appalti della grande opera ferroviaria. In totale erano 49 milioni, da suddividere fra undici paesi: una parte, 1.752.500 euro, saranno destinati per ampliare la scuola che deve ospitare le classi della nuova scuola di formazione e di istruzione superiore in Logistica dell’Istituto Marconi-Carbone. Il resto servirà per il completamento della tangenziale fra il casello autostradale e la rotonda in frazione Torre Garofoli. La scuola di Logistica rientra nel protocollo d’intesa siglato tra Comune di Tortona, Istituto Marconi e Fondazione Slala che ha l’obiettivo di potenziare le attività previste dal progetto “Ampliamento del polo logistico tortonese”.

La nuova logistica del Basso Piemonte realizza il suo programma. “Rispettiamo la tabella di marcia – ci ha detto il presidente di Slala Cesare Rossini (nella foto) – e stiamo rispettando i tempi del progetto logistico iniziato ormai da qualche anno. Siamo sulla buona strada – ha detto ancora Rossini – per cui non possiamo che essere soddisfatti anche in prospettiva della ricaduta positiva sul nostro territorio in termini di occupazione e sviluppo economico”.