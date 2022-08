Vespa killer, la puntura è letale

Milano – C’è un nuovo insetto fastidioso che se punge sono guai. È la Vespa killer, tecnicamente Vespa Velutina che ha già raggiunto la Liguria e il Piemonte. La Vespa killer è pericolosa poiché basta una sola puntura per mandare in shock anafilattico un essere umano. A patire la sua presenza, però, non è solo l’uomo, ma anche altri animali. Tra questi troviamo le api, animali preziosissimi per l’uomo che se punti da queste vespe possono morire nel giro di qualche secondo. Esiste però un modo per intervenire contro questi insetti, individuando i loro nidi e standone alla larga. Come riconoscere il nido della vespa killer (nella foto a lato la differenza tra una vespa killer ed una vespa comune)? Questo insetto è molto simile alla vespa comune, ma è caratterizzato da un corpo più snello e da colori meno sgargianti. La parte superiore del corpo è completamente nera, mentre quella inferiore è marrone. I nidi di queste vespe possono raggiungere dimensioni enormi realizzati sui tetti, nei giardini, nei garage e nelle mansarde, tutti luoghi generalmente poco frequentati e all’ombra, che ospitano mediamente 2000 vespe killer, un numero considerevole e abbastanza difficile da gestire in emergenza.