Ha accoltellato un passante: arrestato

Asti (Ansa) – I carabinieri del nucleo investigativo di Asti hanno arrestato un giovane accusato di avere accoltellato un uomo, lo scorso 15 luglio nel quartiere Praia, ferendolo gravemente al volto. L’attività di indagine ha consentito di individuare l’aggressore, un giovane residente nel quartiere, il quale, a causa di contrasti nati per futili motivi coi vicini, la sera dei fatti era sceso in cortile impugnando un coltello con cui aveva colpito la prima persona incontrata, nella realtà estranea alla contesa. Una volta colpito l’uomo con un fendente al volto, non trovando altre persone, aveva fatto rientro nel suo appartamento lasciando a terra la vittima, con una ferita tanto profonda da causagli il distacco del naso quasi per intero oltre alla lesione della parte superiore del labbro e della guancia sinistra. I carabinieri, dando esecuzione alla misura di custodia cautelare in carcere, lo hanno arrestato con l’accusa di lesioni personali gravi e tentato omicidio. Hanno eseguito inoltre il sequestro penale dell’appartamento del giovane, disposto per effettuare ulteriori accertamenti.