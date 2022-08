Con 10 euro ne vince 54.000

Livorno Ferraris – Ci ha messo cinque minuti, ma quei 5 minuti gli hanno cambiato la vita. Ha giocato 10 euro al Simbolotto e in men che non si dica sono diventati 54.347 euro, moltiplicando per quasi 5.500 volte la scommessa fatta. Una vita di risparmi, forse due o tre. Chi ha vinto è entrato in tabaccheria come tutti gli altri a giorni forse, con un po’ di rassegnazione tipica di chi va dal tabaccaio e insieme alee Marlboro e a qualche ciuinga, compra anche un biglietto della , lotteria nazionale. La dea bendata ha premiato col gioco collegato al Lotto un cliente della tabaccheria di Alessandro Valle, in via Martiri della Libertà 59.