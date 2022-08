Muore un giovane di 32 anni vittima d’un incidente stradale a un mese dalla morte del fratello

Castelnuovo Scrivia (m.f.) – Uno schianto tremendo verso l’una e mezza di stanotte quando un giovane di 32 anni ha perso la vita andando a sfracellarsi contro un albero al volante della sua auto. È finita così per Marco Breggion di 32 anni (nella Foto Web postata da “Il Piccolo”), residente in Via dei Martiri 50 a Casalbagliano nell’alessandrino anche se da qualche anno viveva in provincia di Pisa dove lavorava come barista. Il giovane, che rientrava da un cena con amici, forse a causa d’un colpo di sonno, ha sbandato con la sua Volkswagen Polo nell’affrontare una curva di Viale IV Novembre (nella foto a lato) che conduce in paese, invadendo la corsia opposta – dove per fortuna in quel momento non transitava nessun mezzo – per finire la sua folle corsa contro un platano. Secondo i sanitari del 118, allertati dai residenti della zona, il giovane sarebbe morto quasi subito. Sul posto anche i Carabinieri che hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dei fatti, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno estratto il giovane dalla sua auto accartocciata. La salma è stata messa a disposizione dei familiari e si trova all’obitorio di Tortona. Marco e la mamma, Signora Tiziana, avevano organizzato per domani, domenica 7 agosto 2022, una celebrazione in ricordo di Simone, il fratello di Marco (nella foto a lato tratta da Facebook), titolare d’un laboratorio di tatuaggi in Via San Lorenzo 99 ad Alessandria (ex mercato coperto), tragicamente scomparso un mese fa. Una cerimonia che, date le circostanze, molto probabilmente sarà annullata (nella foto a lato tratta da Facebook la lettera di invito alla ricorrenza). La Messa in suffragio prevista alle 18:00 nella chiesa parrocchiale di Casalbagliano, sarà invece celebrata per i due fratelli mancati improvvisamente all’affetto dei loro cari nell’arco di un mese, mentre l’unica cosa che resta è il dolore livido e inconsolabile di una donna nel loro struggente ricordo.