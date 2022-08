Il Monferrato brucia, Vigili del Fuoco di guardia per proteggere le case

Alessandria – I Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta a Spigno Monferrato per avere ragione delle fiamme che hanno invaso l’intera area boschiva e quella adiacente. Da mercoledì le fiamme non mollano mentre venerdì è divampato un nuovo incendio in località Bergaggiolo, e per tutta la giornata di ieri sono proseguite le operazioni di bonifica per evitare che le fiamme si estendessero. Sul posto hanno lavorato le squadre dei Vigili del Fuoco di Alessandria, Cuneo e Torino. In campo anche gli Aib (antincendi boschivi) di Merana e la protezione civile di Acqui Terme. Questo mentre in cielo s’è alzato un elicottero del servizio regionale per i lanci di acqua. Preoccupa il vento che potrebbe alimentare le fiamme allargando l’area colpita. Ma anche la perdurante siccità non facilita certamente le operazioni di spegnimento. I pompieri continuano a lavorare e non si esclude che avranno ragione delle fiamme solo nella giornata di domani. Intanto si sta procedendo con la bonifica grazie alla grande quantità d’acqua messa a disposizione dalle autobotti dei Vigili del Fuoco intervenuti anche da altre province piemontesi. Intanto l’area interessata sta allargandosi pericolosamente e lambisce ormai il confine con astigiano, cuneese e savonese. Il pericolo aumenta e i Vigili del Fuoco insieme agli uomini della Protezione Civile stanno evacuando le case minacciate dalle fiamme. Venerdì è stata chiusa temporaneamente la strada provinciale 218 tra Spigno Monferrato e Serole.