Pino Torinese (Ansa) – Un albero è caduto su un taxi e ha provocato la morte del conducente, Ezio Cauda di 56 anni, torinese. È successo poco dopo la mezzanotte in Via Mongreno a Pino Torinese (Torino). Sul posto i Vigili del Fuoco di Chieri, intervenuti per cercare di liberare i corpi rimasti incastrati all’interno dell’automobile. Illeso il passeggero. Sulla zona, ieri notte, si è abbattuto un violento temporale. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono affidate ai Carabinieri.