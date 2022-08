Ancora vincite al Lotto in Piemonte

Torino – La fortuna bacia il Piemonte, vinti nell’ultimo concorso della lotteria di Stato complessivamente oltre 130.000 euro. Come riportato da noi e come conferma riporta Agipronews, il Simbolotto premia un giocatore di Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli, con oltre 54.000 giocandone 10. Ma ieri ci sono state altre due vincite anche a Torino, una da 19.500 euro e l’altra da 14.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 630 milioni dall’inizio dell’anno. Non è finita perché si registra niente meno che una tripletta al “10 e Lotto” in provincia di Torino, con vincite complessive per 45.000 euro: a Beinasco, come riporta sempre Agipronews, è stato centrato un 9 da 20.000 euro, a Settimo Torinese un 7 Doppio Oro da 15.000 euro e a Torino un 7 Oro da 10.000 euro.

L’ultimo concorso del “10 e Lotto” ha distribuito 22,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,1 miliardi dall’inizio dell’anno.