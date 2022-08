Denunciato agricoltore perché prelevava acqua dal fiume

Casale Monferrato – Continua lo scandaloso accanimento dello Stato contro i poveri agricoltori che per lavorare i campi, data la siccità, prelevano l’acqua dai fiumi per l’irrigazione. Un agricoltore di Casale è stato sorpreso dai carabinieri forestali mentre sifonava acqua dal fiume Sesia con una pompa rudimentale per portarla poi, con dei tubi, in uno dei terreni di sua proprietà. Invece di dargli una medaglia perché riusciva a curare le proprie colture a beneficio di tutti, si beccherà una multa che va da 3.000 e 30.000 euro, mentre ai politici che non prendono provvedimenti per consentire la regolare irrigazione delle campagne non fanno niente. Magari sono anche in ferie.