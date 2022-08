Pendolari Acqui-Genova: niente treni per un mese e il primo bus sostitutivo sbaglia strada

Acqui Terme (G.M. di Genova 24) – “Ma come, la sopraelevata? Con un pullman?”. È quello che si sono chiesti, un po’ sbalorditi, i passeggeri dell’autobus del servizio sostitutivo tra Acqui Terme – Campo Ligure e Genova partito questa mattina intorno alle 6.45 dalla Valle Stura dopo che il treno fino a Campo Ligure era arrivato in ritardo di una ventina di minuti.

Se il buongiorno si vede dal mattino sarà un agosto complicato, quello dei pendolari che – per alcuni lavori sulla rete del terzo valico che costringono alla deviazione dei treni merci sulla tratta pendolare – fino al 4 settembre viaggeranno con il servizio integrato: treno fino a Campo Ligure, bus verso Genova. Stessa modalità in direzione opposta.

Il pullman, secondo quanto raccontato dai passeggeri, ha avuto qualche problema di orientamento: “Abbiamo rischiato di finire a Bolzaneto anziché a Brignole – racconta una pendolare – e usciti a Genova Ovest il mezzo pesante ha imboccato la strada Aldo Moro”.

I problemi sono stati paventati già nelle scorse settimane: gli utenti si erano lamentati per il mancato anticipo degli orari per compensare l’allungamento dei tempi di percorrenza, tenendo conto che tra viabilità e caro-benzina in pochi sceglieranno di convertirsi all’auto. Nonostante lo stop ai cantieri sulla A26.

C’è un’altra questione: i bus navetta sostitutivi non contemplano l’entroterra genovese visto che l’ingresso in autostrada avviene a Masone: niente fermate a Mele, Acquasanta e Granara.