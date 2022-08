Casale Monferrato – Un tamponamento fra due auto, per fortuna senza conseguenze gravi per gli occupanti, si è verificato nel tardo pomeriggio sulla Strada Provinciale 31 Casale – Alessandria, appena fuori l’abitato della frazione di San Germano. Due i feriti, fortunatamente in maniera lieve. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Casale Monferrato e una squadra del 118 che ha prestato i primi soccorsi prima del ricovero all’ospedale di Casale Monferrato.