I carabinieri li arrestano ma il giudice li lascia liberi

Tortona – I Carabinieri di Tortona hanno tratto in arresto due extracomunitari sorpresi sabato pomeriggio intednti a rubare in un interno d’un appartamento di Via Leonardo Da Vinci nel quale erano entrati forzando una porta finestra. I due ladri sono riusciti a rubare tutti i gioielli custoditi in una scatola in camera da letto, per un valore complessivo di circa 5.000 euro. Allertati dai condomini sul posto si sono recati i Carabinieri che hanno sorpreso i due malviventi in flagranza di reato e li hanno tratti in arresto. Ieri i due sono finiti davanti al Giudice del Tribunale di Alessandria che li ha condannati rispettivamente a 18 e 16 mesi di reclusione per furto aggravato in concorso, ma subito dopo sono stati scarcerati.