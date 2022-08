Sono già 23 i casi di vaiolo delle scimmie in Piemonte: come si trasmette e chi colpisce con maggiore probabilità

Alessandria (Red) – Sono già 23 i casi dichiarati in Piemonte di vaiolo delle scimmie, due in Alessandria e 17 importati da altri territori. Anche se il Piemonte non rientra tra le prime quattro regioni cui il ministero della Salute ha inviato i vaccini a scopo preventivo, il Dirmei regionale (Dipartimento Malattie ed Emergenze Infettive) ha comunque fissato l’iter per essere pronto a partire con le somministrazioni attraverso la rete regionale dei centri per le malattie a trasmissione sessuale, nel caso in cui da Roma fossero rese disponibili dosi anche per il Piemonte. Intanto nella vicina Francia l’Istituto Nazionale per la Sanità ha emesso un parere favorevole rispetto alla vaccinazione per “gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, per le persone trans che sono multi-partner, per le persone in situazione di prostituzione e per i professionisti del sesso. La somministrazione può essere valutata caso per caso per i professionisti che si occupano dei malati. I gay impegnati in una relazione stabile con un solo partner sono esclusi. Dalle prossime settimane – si legge ancora nel rapporto – il vaccino sarà disponibile in una serie di strutture vaccinali che saranno annunciate dalle agenzie sanitarie regionali”. Il virus si è probabilmente diffuso in un focolaio esploso al Maspalomas Pride, un festival lgbt+ (foto a destra) organizzato alle isole Canarie cui hanno partecipato 80.000 persone tra il 5 e il 15 maggio. In seguito il virus si sarebbe diffuso grazie ai numerosi Pride organizzati a giugno, mese dell’orgoglio lgbtq+.

La malattia, dovuta a un orthopoxvirus, in precedenza circolava in Africa centrale e occidentale e nella maggior parte dei casi si trasmetteva dagli animali all’uomo. Il contagio avveniva soprattutto in zone forestali. I bambini contraevano la malattia da un roditore, spesso uno scoiattolo, sviluppando eruzioni cutanee simili a quelle della varicella, sul viso, sul palmo delle mani e sulla pianta dei piedi. Tra i sintomi c’erano anche febbre e gonfiore alle ghiandole. I bambini poi tendevano a contagiare altre persone attraverso il contatto con lesioni cutanee o indirettamente attraverso i vestiti e le lenzuola. La trasmissione per via respiratoria – saliva, starnuti – sembrava possibile ma a condizione di un contatto prolungato e ravvicinato. Il virus appariva poco contagioso. Le persone ritenute più esposte erano i bambini, le donne incinte e gli immunodepressi. In Europa la malattia circola quasi esclusivamente all’interno della comunità omosessuale, bisessuale o trans. Il 98% dei casi riguarda uomini che hanno relazioni sessuali con uomini. Spesso queste relazioni sono multipartner. Laddove questa informazione è disponibile, il 75% dei contagiati dichiara di aver avuto almeno due partner sessuali nelle tre settimane precedenti alla comparsa dei sintomi. I malati presentano febbre e ghiandole ingrossate. L’81% dei pazienti presenta bubboni e pomfi nella zona genito-anale, mentre il 74% in altre aree del corpo. Secondo il dottor Michel Ohayon (foto in alto), fondatore e direttore del 190, un centro di salute sessuale di Parigi che segue diversi omosessuali con molteplici partner, “è logico che il vaiolo delle scimmie colpisca i gay, perché costituiscono una popolazione ridotta ed endocomunitaria. Quando una ist si manifesta, circola molto velocemente”. Il 190 ha preso in esame il maggior numero dei casi al di fuori degli ospedali di riferimento. “Abbiamo visto arrivare una nuova malattia all’inizio di giugno. Cinque settimane dopo registriamo nuovi casi ogni giorno – prosegue Ohayon -. Constatiamo soprattutto lesioni sessuali, anali e nella bocca. È possibile che stiamo seguendo solo le forme più gravi, ovvero la punta di un iceberg? Bisogna documentare questa malattia”. Questo lavoro di documentazione lo portano avanti alcuni malati anche sui social network. Corentin Hennebert (foto a sinistra), regista teatrale di 27 anni, ha manifestato i primi sintomi nel periodo della fête de la musique: prima febbre e dolori muscolari, poi lesioni sulle mucose anali. Ha pensato che la causa fossero le emorroidi. Ha atteso tre giorni prima di consultare un proctologo. “Non pensavo neanche lontanamente al vaiolo delle scimmie. In quel momento non circolavano informazioni né prevenzione a riguardo”, racconta Hennebert. In ospedale è stato sottoposto ad alcuni test per rilevare le malattie sessualmente trasmissibili e quattro giorni dopo è arrivato il risultato: aveva contratto il vaiolo delle scimmie. Hennebert ha comunicato su Twitter i sintomi della malattia, molto diversi da quelli descritti inizialmente. Per esempio aveva “solo un pomfo sul viso, uno sul piede e uno sulle gambe”.

“La prevenzione fa parte della militanza – spiega al cronista un omosessuale infettato – e la diagnosi corretta è arrivata tardi. I primi sintomi sono apparsi nel fine settimana del 2 luglio. Prima sono arrivati i pomfi. Ero a Marsiglia per il pride e avevo già letto molto sul vaiolo delle scimmie. Quando ho chiamato il numero delle urgenze mi hanno consigliato di fare un test per le malattie sessualmente trasmissibili, ma non quello del vaiolo delle scimmie. Ho insistito, ma mi hanno detto che isolarmi non serviva a niente. Sono andato da un medico generico che mi ha fatto lo stesso discorso e mi ha semplicemente consigliato di evitare i rapporti sessuali. Sono rimasto a Marsiglia per tutto il week end. Poi, nelle notte tra domenica e lunedì, sono comparsi i dolori muscolari e il mal di testa. Sono andato all’ospedale Saint Antoine dove hanno fatto immediatamente la giusta diagnosi. Non mi hanno nemmeno sottoposto al test, hanno subito deciso di mandarmi in isolamento”.