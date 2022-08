Trovato cadavere in fondo alla scarpata l’anziano scomparso giorni fa

Dernice – È stato trovato senza vita in fondo a una scarpata l’anziano scomparso da casa venerdì scorso. Le ricerche sono iniziate lunedì dopo che i vicini di casa preoccupati hanno avvisato i Vigili del Fuoco. Ieri il ritrovamento del corpo ormai senza vita in una scarpata del bosco adiacente al paese. Secondo i primi riscontri del medico legale, il decesso risalirebbe alla sera stessa della scomparsa. L’uomo che aveva 85 anni e abitava in paese, sarebbe caduto accidentalmente forse colto da malore.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Alessandria con personale dell’Unità di Comando Locale e del distaccamento di Tortona, il sindaco, il suo vice e alcuni volontari. Il cadavere sarebbe stato ritrovato da un operatore della Croce Rossa.