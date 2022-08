Lo scandalo dell’eterno cantiere

Asti (Giulia Giraudo) – Lo scandalo dei cantieri stradali, spesso causa di incidenti, riguarda anche le strade da finire, come l’autostrada Asti-Cuneo che rischia l’ennesimo stop. Se a Roma non sarà completato in fretta l’iter autorizzativo del lotto 2.6 Sub-A Verduno-Cherasco, a fine anno le ruspe se ne andranno. Fa anche rima. Nei giorni scorsi a lanciare il grido d’allarme è stata l’associazione dei trasportatori Astra Cuneo, sempre più preoccupata per la situazione di stallo in atto ormai da mesi. L’iter per il completamento della A33 è di fronte all’ennesimo ostacolo: da una parte c’è un cantiere che procede spedito – quello del lotto 2.6 Sub-B Roddi-Verduno – che concluderà i lavori entro fine anno con 12 mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale, dall’altra c’è un cantiere che stenta a partire, anche se l’impegno, ormai sfumato, era quello di avviare i lavori in estate per consentire una proficua continuità tra i due fronti dell’opera. Si tratta proprio del lotto 2.6 Sub-A Verduno-Cherasco, che comprende anche l’adeguamento della tangenziale di Alba, tuttora impantanato nelle procedure burocratiche di valutazione dell’impatto ambientale, di accertamento della conformità urbanistica e di approvazione del progetto esecutivo. Il ministero della Transizione Ecologica, che ha competenza sull’impatto ambientale dell’opera, doveva spedire una richiesta di integrazioni alla società concessionaria (Gruppo Gavio) sul tragitto esterno del lotto 2.6-A, attesa a inizio aprile, ma che non è ancora giunta a destinazione e che ora, tra le ferie d’agosto e la campagna elettorale, rischia di non arrivare in tempo per consentire la continuità tra i due cantieri. Inoltre s’è aggiunta una valutazione comparativa che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, accogliendo anche le istanze delle associazioni ambientaliste del territorio, mesi fa ha richiesto alla Asti-Cuneo Spa per mettere a confronto i due possibili tracciati, ovvero sviluppo all’aperto dell’autostrada con il contestato viadotto o percorso in galleria.

Ormai il tempo è scaduto e per programmare il lavoro, il Gruppo Gavio ha bisogno di certezze senza rimanere in balia degli uffici romani. Mancano nove chilometri, solo nove per per completare un’autostrada ferma da 20 anni. Quasi cento anni fa San Benito Martire da Predappio ha realizzato la A7 in un anno. Meno male che si sta meglio oggi.