Rissa fra donne: una finisce al pronto soccorso con un occhio nero (senza trucco)

Alessandria – Forse per uno sguardo di troppo di lui verso l’altra, lei ha reagito menando le mani. Questa, in estrema sintesi, la cronaca d’una rissa al femminile con graffi, morsi, calci, presa per i capelli, grida e contumelie varie. Alla fine una delle due è finita al pronto soccorso. Lunedì sera al ristorante-paninoteca Krapfen di Via San Giovanni Bosco 72, al Villaggio Europa, adiacente alla caserma dei Vigili del Fuoco, le due ragazze, una di 24 anni e l’altra di 18, si sono azzuffate forse per un ragazzo conteso e alla fine sono state divise, non senza difficoltà, dai presenti. A finire all’ospedale è stata la diciottenne con un occhio nero senza essere bistrato e altre contusioni oltre a graffi vari.