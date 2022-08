Attraversa il ponte in Nepal senza pagare dazio: arrestato

Pozzolo Formigaro (Red) – La notizia è datata ma chissà perché è saltata fuori solo due giorni fa. Misteri della cronaca… “pilotata” per nascondere forse qualche altra notizia molto ma molto più scomoda che noi di Alessandria Oggi, che siamo brutti, sporchi e cattivi, non ci siamo fatti scappare mentre gli altri (meno uno) l’hanno ignorata. Ma anche se frusta, da cronisti dobbiamo darla. Eccola. Dopo un viaggio di due anni e mezzo prima in Cina, poi in Nepal, un ragazzo di Pozzolo Formigaro, Federico Negri di 28 anni, martedì 5 luglio scorso – cioè ben 37 giorni fa – avrebbe attraversato un ponte che collega il Nepal all’India senza pagare dazio (40 euro) per cui è stato arrestato dalla polizia dello Stato dell’Uttar Pradesh. Il suo avvocato Claudio Falleti di Alessandria (che è anche assessore della Giunta Abonante: ma va?) referente di Penelope Piemonte, l’associazione che fornisce assistenza alle famiglie delle persone scomparse, sta seguendo la vicenda. Pare che Federico non sapesse esattamente dov’era mentre la polizia sì, e gli contesta il mancato pagamento della tassa d’ingresso nello stato dell’Uttar Pradesh. Tre giorni fa Federico avrebbe dovuto tornare libero su cauzione, invece l’arresto è stato convalidato e l’istanza rigettata insieme a quella di altri sei stranieri arrestati per lo stesso reato nei giorni successivi al fermo di Federico. Gli avvocati stanno preparando l’appello ma intanto il giovane da un mese è rinchiuso nel carcere di Maharajganj. Il legale del posto dice che sta bene. Federico era partito per la Cina poco prima che esplodesse la pandemia. È stato in Cina, poi in Nepal, a Pokhara e Katmandu, lavorando come cuoco in montagna e come imbianchino in pianura. Quattro anni fa era stato via un anno tra Cambogia, Nepal, Myanmar, Laos e Thailandia.