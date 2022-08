Disastro autostrade: ora chiudono la A26 e ci obbligano a viaggiare sotto il sole a 40 gradi

Alessandria – Parlando con un amico a proposito di treni e autostrade italiani che non funzionano, sottolineando il disagio che questi disservizi generano agli italiani, sul fatto che la A26 è chiusa dalle 22 del giorno prima alle 6 di quello dopo, sulla capacità gestionale dei responsabili di Autostrade per l’Italia Spa ha esclamato: “O ci fanno, o ci sono!”.

Sono anni infatti che sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali e per alcuni interventi di manutenzione delle gallerie, in orario notturno, sono adottati provvedimenti di chiusura nel mese di agosto. Capita perfino che per coloro i quali provengono da Alessandria si prevedano diramazioni sulla Predosa-Bettole e, se diretti a Ovada, con uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure. A chi, invece, è diretto verso Genova, si ricorda che la SP456 del Turchino (percorribile solo dai soli veicoli aventi massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate) potrebbe essere interrotta per cantieri all’altezza della località Gnocchetto, tra Masone e Ovada.

L’ultima chiusura notturna c’è stata ieri, prima della tregua per il lungo ponte di Ferragosto, col tratto Voltri-Masone chiuso dalle 22 alle 6 per il transito di un trasporto eccezionale. E così pure tra martedì e mercoledì, col risultato che l’autostrada è chiusa praticamente ogni notte, in una direzione o nell’altra. I maggiori disagi sono per chi fa i turni di notte in azienda che devono fare il Turchino per tornare a casa in Valle Stura o in Piemonte. Ma c’è il treno, osserva il solito ottimista, senza tenere conto che ormai di treni ne circolano pochi e sono i bus sostitutivi a viaggiare, ma l’altra sera uno di questi è rimasto intrappolato in A26 poco dopo le nove ed è uscito la mattina dopo coi passeggeri che hanno schiacciato un pisolino a bordo. Per fortuna le chiusure notturne saranno sospese fino al 16 agosto e Aspi, in queste settimane, ha eliminato tutti i cantieri possibili. La società si è accordata con l’Anas e coi Comuni della Valle Stura per gestire il problema del passaggio dei mezzi pesanti sul Turchino: visto il divieto di transito ai camion sopra le 23 tonnellate su un ponte di Campo Ligure.