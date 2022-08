Per il sindaco Tagliani la colonia felina che ha occupato il cortile della Casa della Salute sta bene dove sta

Castelnuovo Scrivia (Andrea Guenna) – Non posso che essere riconoscente al destino perché mi consente, da cronista, e spesso grazie al sindaco di Castelnuovo Scrivia, Gianni Tagliani, di poter scrivere notizie originali e interessanti. Stavolta si tratta dell’esibizione del primo cittadino castelnovese a proposito della sua benevola attenzione nei confronti d’una colonia felina che occupa il cortile di due Rsa e una Casa della Salute. Qualcuno ha segnalato la cosa al direttore del distretto Orazio Barresi che ha informato per competenza il Servizio Veterinario, per il controllo dei gatti e la sanificazione straordinaria dei locali e del cortile.

Ma Tagliani ha scelto di lasciare i gatti dove sono dichiarando alla collega de Il Secolo XIX che, pur valutando “l’intervento Asl un atto dovuto […], i gatti sono molto più sani di coloro che frequentano abitualmente il complesso sanitario” (sic!).

E bravo il nostro sindaco che ancora una volta ha perso una buona occasione per tacere onde evitare di prendere la solita presa di posizione polemica, in questo caso anche offensiva nei confronti dei poveri anziani (ma diventerà vecchio anche lui) che magari farebbero a meno di avere intorno dei gatti che, lo ricordiamo al Tagliani, anche se sterilizzati fanno i loro bisogni dove capita e urinano contro muri e piante distribuendo puzza dappertutto, soprattutto d’estate.

Anche stavolta, statene certi, sulla vicenda leggeremo i simpatici commenti su facebook del sindaco di Castelnuovo Scrivia.

Fa niente: ormai ci siamo abituati. Contento lui, contenti tutti.

Tuttavia, pur comprendendo il suo evidente disagio personale noto a molti, ci permettiamo ugualmente di dargli l’ennesimo consiglio, senza pretendere che sia accolto (lui sa sbagliare benissimo da solo): invece di preoccuparsi tanto dei gatti di Castelnuovo Scrivia si preoccupi di più dei cittadini normali che magari lo hanno votato ma che, da quanto ci risulta, non sono più tanto contenti di come fa il sindaco.

E sono tanti.

Restiamo in attesa della solita quanto isterica querela accompagnata dalla solita quanto isterica denuncia all’ordine dei giornalisti.