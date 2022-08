Dopo il parto, mamma pecora col suo agnellino percorre 100 chilometri e ritrova il gregge

Premia (Vco) – Ha percorso più di cento chilometri col suo agnellino neonato per tornare dal suo padrone e dal suo gregge in Val Formazza. È la bellissima storia della pecora Fortunata e del suo agnellino Fortunato. Così li ha rinominati il proprietario Ernestino Morandi, 70 anni, da 40 allevatore nel Verbano, che non sperava più di ritrovarli lì, a quasi 2.500 metri in alpeggio, finché una ragazza lo ha avvisato che la pecora stava tornando. E così è sceso a Premia, dove l’ha riconosciuta. “S’è persa a Gozzano perché si era fermata per partorire – racconta Morandi – e dopo un mese l’ho ritrovata qui in montagna, ha percorso un centinaio di chilometri”. La pecora conosceva la strada. Avendo già 4 anni, l’ha percorsa per l’alpeggio molte volte: “Sale e scende da anni – spiega Morandi – sa dove si passa, le bestie sanno dove devono andare. Lei è stata fortunata perché non è stata investita, poteva succedere”.