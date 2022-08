Si prevedono 3.000 partecipanti al rave party di Predosa

Predosa – Si prevede che al rave party che sta svolgendosi in frazione Grava parteciperanno circa 3.000 persone provenienti da tutt’Italia e da qualche Paese d’Europa. La situazione è monitorata da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza (ma quanto ci costa!) mentre il Comune di Predosa rende noto che la Sp 185 è bloccata dalla Grafoplast alla rotonda del cimitero a causa di auto e persone che stanno cercando di arrivare sul posto per cui si consiglia alle famiglie di non recarsi in zona e di prestare attenzione anche sulle vie di accesso e in paese (ma quanto ci rompe!).