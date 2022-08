Ferragosto: nell’alessandrino ancora cisterne per l’acqua potabile

Alessandria – È proseguito anche nel fine settimana di Ferragosto il lavoro dei volontari della Protezione Civile per rifornire di acqua potabile le zone dell’alessandrino più colpite dalla siccità. Tra venerdì 12 e domenica 14 agosto sono stati effettuati 49 viaggi. “Anche oggi – dice il responsabile Andrea Morchio – le nostre 4 cisterne sono sulle strade per garantire un normale Ferragosto a tutti. Centro per scaricare Cortemilia, in provincia di Cuneo, da cui si parte con la distribuzione per la Valle Bormida. Per l’alessandrino, in particolare, le zone di Ponzone, al confine con l’Appennino Ligure, dove il livello del lago è sceso da giorni a 0,50 metri, Castelletto d’Erro, sull’alto acquese”. Ci sono criticità anche nelle frazioni di San Luca e Olbicella della vicina Molare e a Bergamasco. “Ancora una volta il ringraziamento va a chi, ogni giorno festività comprese, è sempre disponibile”, conclude Morchio. Ad oggi sono complessivamente 75 i Comuni della provincia di Alessandria che hanno emesso ordinanze antri spreco.