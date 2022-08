Pitone albino di due metri scappa dal padrone, si rifugia su un tetto e morde un pompiere

Vigevano (Enrico Tata di Fanpage) – Riesce a scappare dall’abitazione del suo padrone e si rifugia su un tetto di un palazzo del paese. Non è un cane né un gatto, ma un pitone albino lungo circa due metri. La singolare fuga è avvenuta ieri a Vigevano, provincia di Pavia, in corso Novara. Per recuperarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e durante le operazioni il rettile ha dato un morso a un pompiere di 50 anni che è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato all’ospedale di Vigevano dov’è stato medicato e dimesso con una prognosi di qualche giorno. Le ferite si sono rivelate, fortunatamente, superficiali. Il pitone albino, tra l’altro, non è un serpente velenoso e, quindi, il suo morso non è mortale. Il rettile è stato poi riconsegnato al legittimo proprietario. Sono in corso le verifiche per accertare tutti i permessi necessari per custodire in casa l’animale e le indagini per capire in che modo il serpente sia riuscito a scappare dalla sua teca e a finire sul tetto dell’edificio.

Foto tratta da La Provincia Pavese