La drammatica esplosione che il 2 agosto del 1980 causò la morte di 85 (il corpo dell’86° non s’è più trovato) innocenti non fu una strage fascista come dimostra, con una lucida ricostruzione dei fatti, il collega e amico Marco Gregoretti in un servizio di Alessandria Oggi del 2019, MAI SMENTITO.