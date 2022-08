Scongiurato il rave party a Casale

Casale Monferrato – Se Predosa è stata invasa dai trogloditi del rave party che si sono radunati per due giorni in frazione Grava, il Monferrato è stato risparmiato dal rave party di Ferragosto. Ciò è dovuto al fatto che nei giorni scorsi la Questura di Alessandria aveva disposto un’intensificazione dei controlli soprattutto nelle zone più a rischio (Terranova, Frassineto e Morano) da parte di Polizia, Carabinieri e Polizia Locale per evitare il raduno non organizzato sul territorio. Tutto ciò mentre i reduci del rave di Predosa sono stati fermati dalle forze dell’ordine e identificati.