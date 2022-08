Canelli – Un uomo di 50 anni, con diverse problematiche e seguito dai servizi sociali, è stato trovato morto nella sua casa del centro. Allertati dai vicini che non lo avevano visto per tutto il giorno e dai servizi sociali che non riuscivano a mettersi in contatto con lui in quanto ieri non aveva ritirato i suoi pasti come faceva ogni giorno, sono stati i Vigili del Fuoco a trovarlo ieri sera verso le 11. Sul posto anche i carabinieri di Canelli e il 118.