Disastro autostrade: ingorghi notturni fra Liguria e Piemonte

Serravalle Scrivia – Chi dalla riviera di ponente doveva salire verso Milano e Torino, e si è ritrovato incolonnato, mentre gli abitanti di Voltri e Pra’ erano già stati testimoni di un’autentica invasione di turisti. In rete hanno tirato in ballo la presenza di un semaforo colpevole di peggiorare drasticamente una situazione già caotica.

Aspi ha reso note le chiusure ma chi si è ritrovato in coda lamenta che le chiusure non siano state comunicate in maniera adeguata. Per il futuro comunque le cose non sembrano mettersi meglio. I prossimi giorni ci saranno altre chiusure notturne in A12, A26 e A7. Se fino a questo 2022 sono state soprattutto la A26 e in parte la A10 a essere “ tartassate” da chiusure e scambi di carreggiata, dai prossimi mesi toccherà alla A7 Genova-Serravalle. In questa settimana di Ferragosto, per farsi un’idea, la A7 è l’unica autostrada interessata da riduzioni di carreggiata anche diurne. Due di queste in particolare, resteranno aperte in “modalità permanente”, come scrive la stessa Aspi, per “misure compensative” sui viadotti Isolabuona e Fondega III. Vuol dire che, in attesa di lavori strutturali, il ministero ha obbligato la concessionaria ad alleggerire il traffico. Ma se oggi ci sono le riduzioni di carreggiata, domani soprattutto chi viaggerà verso Milano dovrà utilizzare proprio la A26 e poi la ” bretella” per tornare in A7 all’altezza di Tortona.

Insomma, come si dice a Novi: “A sèmu saimpre int l’ultimo filore” (siamo sempre nell’ultimo filare).