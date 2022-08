Rifiuti a Voghera: ora c’è un’altra area dove portare l’immondizia dopo il rogo del piazzale precedente

Voghera – A partire da oggi, 18 agosto, le utenze private potranno tornare a conferire i rifiuti in una nuova area che è stata appositamente ricavata dalla Spa in Via del Postiglione e che è attigua al depuratore. Forse si chiude il calvario della municipalizzata dei rifiuti di Voghera che da anni di dibatte fra scandali, polemiche, risse interne sfociate in tribunale e disservizi. L’iniziativa è stata decisa per ovviare ai disagi del mancato utilizzo del centro multiraccolta, che lo scorso 10 luglio è stato oggetto di un incendio che ha causato diversi danneggiamenti alla struttura. All’interno della nuova area di via del Postiglione potranno essere conferiti ingombranti, legno, metallo, carta e cartone, plastica e rame. Gli orari per accedere al servizio sono il martedì mattina dalle 8 alle 11,30, il giovedì pomeriggio dalle 13,30 alle 17 e il sabato mattina dalle 8 alle 11,30.