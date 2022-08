Solvay: arrivano dal Belgio per metterci in guardia sull’inquinamento, e la Asl Al cosa ci sta a fare?

Alessandria (Max Corradi) – Quella che segue è una “non notizia” nel senso che non era necessario disturbare – chi è stato? – sedicenti esperti belgi (?) per venirci a dire che a Spinetta Marengo c’è la Solvay che potrebbe inquinare. Noi conosciamo un sacco di gente che passa la giornata dentro la Solvay perché ci lavora, e scoppia di salute. Ma, tant’è, siamo da sempre esterofili per cui chiunque venga dalla Puttemburgo di turno è bello, furbo e intelligente. Ieri abbiamo appreso che una equipe di chimici è arrivata a Spinetta, chiamata da qualche trinariciuto che conosciamo molto bene (il lupo perde il pelo ma non il vizio), per dirci che il polo chimico della Solvay, tramite il Pfas, determina un’esposizione 5 volte superiore alla norma. A dirlo è un gruppo di ricercatori (chiamarli scienziati è improprio perché lo scienziato è quello che scopre qualcosa che non si conosceva, mentre questi qua hanno scoperto l’acqua calda) del Policlinico di Liegi che ha condotto un’indagine sui campioni di sangue di 31 spinettesi e 21 persone che abitano ad Alessandria. I risultati dimostrerebbero che in queste persone sono stati trovati Pfoa (i Pfas dismessi nel 2013) con livelli superiori rispetto agli standard e superiori anche rispetto a chi vive ad Alessandria anche 5 o 6 volte, in alcuni casi fino a 10 volte. La perplessità nasce dal fatto che quelli dell’Asl Al non hanno fatto una piega. Forse sono troppo impegnati nella vicenda della privatizzazione dell’ospedale di Tortona.