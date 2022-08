Cronaca politica, Fregolent candidata al Senato per Renzi

Alessandria – Ecco i nomi dei candidati Lega all’uninominale Camera del Piemonte:

Riccardo Molinari, capolista per Alessandria, Asti e Cuneo,

Elena Maccanti per il collegio di Torino,

Alessandro Vigna per il collegio di Ivrea),

Alberto Luigi Gusmeroli per il collegio di Novara.

Al Senato:

Marzia Casolati (Torino città);

Giorgio Bergesio dato eletto per certo su Cuneo.

Fratelli d’Italia sta ancora decidendo fra il casalese Enzo Amich braccio destro del sindaco monferrino Federico Riboldi, e l’alessandrino Emanuele Locci per il Senato.

Da Forza Italia nessuna notizia.

Per il Terzo Polo:

alla Camera, per Azione di Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi non ci sarà Cristina Bargero (Iv) e neanche Giovanni Barosini (Azione). Di certo abbiamo Carlo Calenda candidato come capolista per il Senato a Torino seguito dalla renziana Silvia Fregolent (Iv) (nella foto).

Sul Piemonte 2 i candidati sono Annamaria Parente, presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama, poi Gianluca Susta, ex sindaco di Biella, oggi segretario regionale di Azione.

Alla Camera: Daniela Ruffino, ex FI oggi in Azione, è stata candidata come prima in entrambi i collegi della Camera piemontesi, seguita da Osvaldo Napoli ex FI. Nei due collegi alla Camera piemontesi che spettano a Italia Viva ci sarà Luigi Marattin.