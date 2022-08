Le elezioni e la giostra dei candidati: oggi ultimo giorno per presentare le liste

Alessandria – Nel Pd alessandrino dovrebbe entrare Federico Bodo, coordinatore di +Europa Vercelli, al posto del torinese Igor Boni sempre di +Europa. Bodo, 31 anni, è psicologo e lavora per una cooperativa sociale. È stato candidato sindaco di Vercelli all’ultima tornata elettorale. Al Senato invece il centrosinistra spera con la doppia candidatura dell’ex sindaca Rita Rossa all’uninominale e al plurinominale del Senato (qui seconda a Borghi) e con Daniele Borioli nel listino della Camera. Un altro alessandrino deputato uscente ricandidato è Federico Fornaro, capogruppo Leu: capolista alla Camera nel plurinominale nel Piemonte 2, per le province di Biella, Novara, Vco e Vercelli. Per Fratelli d’Italia si attende la decisione da Roma.

Per il Movimento 5 Stelle confermata la ricandidatura di Susy Matrisciano al Senato, Antonella Scagnetti di Tortona per la Camera.

Asti – Per il Pd Andrea Ghignone, 49 anni, sindaco di Moasca per il Pd.

Terzo Polo con Barbara Baino, renziana, 53 anni, architetto e sindaco di Mongardino.

Ornella Lovisolo, terza nella lista proporzionale alla Camera Piemonte 2.

Luciano Sutera nel seggio maggioritario per il Senato P02. Entrambi per il Partito Democratico.

Movimento 5 Stelle con Massimo Cerruti, 50 anni, ingegnere e attuale consigliere comunale. Tutti e tre correranno nel collegio uninominale per la Camera n. 4 (Asti). Cerruti sarà anche candidato come secondo in lista al seggio proporzionale per la Camera Piemonte 2, subito dietro l’ex-sindaco di Torino, Chiara Appendino.

Per Azione di Calenda è la volta di Francesca Bassa, quarta, al proporzionale per la Camera Piemonte 2.

Per Italexit invece i candidati saranno Franco Quaglia e Chiara Chirio, primo e seconda in lista al collegio proporzionale per il Senato per Italexit, con la Chirio anche capolista all’uninominale sempre per il Senato.

Biella – Per Fratelli d’Italia alla Camera Andrea Delmastro, con l’aggiunta della sua fedelissima, l’assessora regionale Elena Chiorino sempre all’uninominale sul Torino 1.

Per Forza Italia Roberto Pella all’uninominale a Moncalieri, il viceministro Gilberto Pichetto sarà capolista al Senato.

Movimento 5 Stelle con Giuseppe Paschetto, professore in pensione nel collegio uninominale per la Camera Biella Vercelli.

Per il Pd Rinaldo Chiola, segretario provinciale, terzo nel plurinominale alla Camera).

Sinistra Italiana e Verdi con Tony Filoni, capolista.

Italia Viva con Vittorio Barazzotto all’uninominale Novara Verbania.

Azione di Calenda con Gianluca Susta all’uninominale per il Senato del Piemonte 2 e secondo al plurinominale.

Cuneo – Lega uninominale Senato con Giorgio Bergesio.

M5S proporzionale Camera con Ergys Haxhiu e Rosina Serratore; al Senato Giusy Giambra. Uninominale Camera Rosina Serratore alla Camera (Cuneo) e Roberto Falcone al Senato.

In Azione-Italia Viva Uninominale Camera Enrico Costa, Vincenzo Pellegrino (consigliere provinciale), Anna Bracco e la sindaca di Verduno, Marta Giovannini.

Il Pd corre con Chiara Gribaudo capolista al proporzionale per la Camera, Mauro Calderoni n. 4 (sindaco di Saluzzo, coordinatore provinciale).

Proporzionale Senato con Bruna Sibille (ex assessore regionale alla Montagna).

Uninominale Camera con Luca Pione; uninominale Senato Fiammetta Rosso (Sinistra Italiana) per il Senato.

Novara – Fratelli d’Italia con Gaetano Nastri al Senato.

Lega con Alberto Gusmeroli alla Camera.

Movimento 5 Stelle con Mario Iacopino e Chiara Appendino, già capolista in tutti e quattro i collegi del Piemonte.

Verbania – Pd nel Verbano Cusio Ossola con Enrico Borghi, capolista del Partito democratico al Senato nel Piemonte 2.

Nella Lega alla Camera il verbanese Enrico Montani, che dovrebbe essere terzo nel proporzionale alle spalle di Riccardo Molinari ed Elena Maccanti. Questi ultimi sono anche candidati in collegi uninominali.

Forza Italia con Roberto Cota.

Vercelli – Nel Pd il segretario provinciale Mariella Moccia è in lista per la Camera nel collegio uninominale Piemonte 2, Vercelli-Biella.

Movimento 5 Stelle per l’area di Vercelli-Biella con Giuseppe Paschetto.

La Lega punta sul deputato uscente valsesiano Paolo Tiramani.

Fratelli d’Italia potrebbe presentare il coordinatore provinciale Emanuele Pozzolo.