Alla sbarra clienti e genitori che prostituivano la figlia minorenne per comprare la droga

Vercelli – Rito abbreviato nel processo sugli abusi a una bambina di 13 anni compiuti nella “casa degli orrori” a Vercelli. Per l’accusa, la minorenne era fatta prostituire in casa dai genitori e il ricavato serviva per comprare droga. I due sono stati arrestati, individuati anche alcuni clienti, uno dei quali ha patteggiato due anni con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e per lui la vicenda giudiziaria si è conclusa. Incensurato, ha provveduto al risarcimento dei danni. Il giudice gli ha anche dato il Tso della durata di almeno un anno così come previsto dalla legge. Per i genitori della ragazzina, un trentanovenne e una quarantenne, è stata disposta la custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia. Gli altri tre figli erano stati tolti alla coppia. Dai racconti della vittima e dalle prove raccolte durante le indagini, i “clienti” erano soprattutto anziani vercellesi incensurati che abusavano della bambina pagando cifre tra i 20 e i 50 euro.