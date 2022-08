Auto finisce nel canale, muore il passeggero

Canelli – È di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato domenica sera sulla strada tra Priocca e Canove di Govone, in provincia di Cuneo. A perdere la vita è stato un tecnico di un’azienda enologica della Valle Belbo, che era seduto accanto al conducente. Si tratta di Flavio Greco, 33 anni, di Canelli. L’auto, una Fiat 500 degli anni settanta per cause in corso di accertamento è uscita di strada finendo in un canale per lo scolo delle acque. Un altro automobilista ha dato l’allarme e sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e una squadra del 118, ma per il passeggero non c’era più niente da fare in quanto è morto sul colpo. Il conducente, un giovane di 30 anni residente in provincia di Torino, è stato estratto dalle lamiere e accompagnato all’ospedale Massaia ma non sarebbe in pericolo di vita. Per lui i Carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, hanno chiesto ai medici di compiere i test per accertare l’eventuale positività all’alcol e alle droghe: i risultati arriveranno nei prossimi giorni. I due amici stavano tornando da un raduno di auto storiche. Da verificare quali fossero le condizioni della strada dove è accaduto l’incidente, la cui manutenzione e illuminazione è di competenza della Provincia di Cuneo, e se animali selvatici abbiano attraversato improvvisamente.