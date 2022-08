Barosini si candida alla Camera ma dice che anche se eletto non lascerà il consiglio comunale

Alessandria (Red) – A parte qualche ritocco le liste sono pronte. Rientra in campo Massimo Berutti (nella foto a lato) , ex sindaco di Tortona, già senatore di Forza Italia e oggi nella lista Italia al Centro del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, mentre la tortonese Elena Caffarone di Italia Viva di Tortona, risulta candidata anche se lei dice di non saperne niente perché è rientrata domenica dalle ferie. C’è un fuggi fuggi dalla Lega che, a parte Riccardo Molinari che, se il centrodestra dovesse andare al governo, si sta allenando da ministro, passa da tre parlamentari a uno, in quanto non è stata ricandidata Rossana Boldi e neanche Lino Pettazzi. Grande ritorno di Rita Rossa, ex sindaca Pd di Alessandria, ex presidente della provincia, candidata al Senato sia nell’uninominale che al plurinominale. New entry per la novese Maria Rosa Porta, reduce dalla caporetto della maggioranza di centrodestra in Comune che è crollata lasciando campo libero al commissario prefettizio Ponta, la quale tenta la difficile scalata alla Camera appoggiata – si dice – da Ugo Cavallera. Per il Movimento 5 Stelle la senatrice uscente Susy Matrisciano tornerà in campo per il Senato in compagnia di Antonella Scagnetti di Tortona e Giuseppe Castagna di Alessandria entrambi nelle lista per la Camera. Il pirotecnico Giovanni Barosini, ex assessore in Comune ad Alessandria nel centrodestra e ora presidente del consiglio comunale alleato del Pd per Azione di Calenda, si presenta all’uninominale della Camera sempre per Calenda. Alla fine dei conti sono 23 le liste presentate in Piemonte in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 per Camera e Senato.

Si tratta di: