Anziano a processo per violenza sessuale sulla nipotina di sette anni

Biella – Un uomo di 66 anni è finito sotto processo per avere molestato la nipotina di otto anni alla quale doveva badare. Approfittando del rapporto di fiducia in quanto la piccola è la nipote della sua compagna, secondo la deposizione della ragazzina, oggi quattordicenne, con la formula dell’incidente probatorio, il compagno della nonna in più occasioni l’avrebbe toccata e baciata in varie parti del corpo approfittando del fatto che la piccola non potesse difendersi e della sua posizione. Come compagno della nonna nessuno aveva mai messo in dubbio i suoi atteggiamenti e la famiglia della piccola si fidava di lui. Ma la bambina ha raccontato che l’uomo l’avrebbe portata in uno sgabuzzino, poi si sarebbe tirato giù i pantaloni per masturbarsi di fronte a lei. L’uomo è sotto processo per violenza sessuale su minore: accuse gravissime che l’imputato ha sempre negato, dicendo di non avere fatto nulla. La nonna della piccola, e compagna dell’uomo, invece crede a lui.