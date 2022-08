Il console italiano in visita al pozzolese in India che rischia fino a otto anni di carcere

Pozzolo Formigaro – Martedì prossimo 30 agosto il console italiano in India Emanuele D’Andrassi farà visita in carcere a Federico Negri, il pozzolese di 28 anni finito in carcere da inizio luglio in India con l’accusa di avere attraversato un ponte dal Nepal senza aver pagato una tassa di 40 euro. Intanto l’obiettivo della famiglia di Negri e dell’avvocato di Alessandria che sta seguendo la vicenda del giovane è quello di ottenerne la liberazione nel più breve tempo possibile. In caso contrario il giovane, se incriminato definitivamente, potrebbe passare dai due gli otto anni di carcere.