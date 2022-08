Novi: tornano i teppisti ai giardini e devastano la fontana

Novi Ligure (Red) – C’è da chiedersi cosa stiano facendo gli agenti della polizia municipale visto che a Novi comandano i teppisti e gli accoltellatori. Potremmo stare qui un’ora a scrivere di tutti i fatti di sangue e di vandalismo in atto da tempo in quella che ora è un dormitorio per disoccupati, cassintegrati, pensionati e ferrovieri (ergo nullafacenti), ma che un tempo era una brillante città industriale, quando a comandare c’erano i liberali e non i trinariciuti che in ottant’anni di regime pressoché ininterrotto sono riusciti a rovinare forse per sempre quella che era una magnifica città. Gli è che l’altra notte c’è stato l’ennesimo atto vandalico nei giardini dell’asilo Garibaldi dove è stata danneggiata la fontana. Naturalmente nessuno ha sentito niente, nessuno ha visto niente e nessuno è intervenuto, dormivano tutti. Così i vandali hanno avuto tempo e modo di staccare la parte superiore del monumento, lasciandola penzolare. Le forze dell’ordine sono state avvertite la mattina seguente dagli impiegati del Consorzio dei Servizi alla Persona, la cui sede si trova vicino alla struttura danneggiata. Abbiamo anche appreso che al comando dei vigili urbani non si fanno i turni come è prassi normale in tutto il mondo, ma chiudono gli uffici all’una di notte. Da qui si deduce che i teppisti hanno agito indisturbati dopo quell’ora.