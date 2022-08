Structur-E di Tirelli: chiave di lettura per capire qualcosa

Alessandria – Uscirà a settembre per i tipi de Le Gocce di Casale, il nuovo libro di Fabio Tirelli, psicoanalista yunghiano e autore di numerosi libri di scienze tradizionali. “Questa volta – ci ha detto al telefono Tirelli – ho voluto rinnovare il mio metodo di scrittura, con riflessioni in forma di poesia, a metà strada fra il simbolismo Baudelairiano e l’ermetismo di Flora e Ungaretti e, alla fine della breve esplorazione in questo nuovo territorio della lingua, ho pensato di offrire un saggio che parla a sua volta degli stessi temi delle poesie, in una sorta di analisi del Metaverso e del nuovo Homo sapiens”. Il libro dal titolo enigmatico “Strucctur- E”, è in verità molto gradevole alla lettura e corredato da suggestive immagini che arricchiscono il testo perché sono un racconto a sé, contestualizzate dall’editor Franco Gruzzo. Un bel prodotto editoriale, al quale ci ha abituato l’amico Tirelli.

Da non perdere.