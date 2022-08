Achtung, il Vaiolo avanza

Genova – Dopo i primi due in Piemonte, ora si contano già venti casi di Vaiolo delle Scimmie al San Martino nel reparto di Malattie Infettive, Dermatologia e Dipartimenti di Prevenzione. “L’infezione non è blanda e non va banalizzata – spiega a La Repubblica Matteo Bassetti (nella foto), coordinatore del Dipartimento Interaziendale regionale di Malattie Infettive e direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino – tanto che attualmente abbiamo ricoverato un giovane di 25 anni che ha scoperto di aver contratto il vaiolo delle scimmie, l’HIV e sifilide. Il giovane è stato ricoverato con lesioni importanti a naso e bocca ed è stato trattato con il Cidofovir, rispondendo in modo piùche brillante alla cura, tanto che domani sarà dimesso. Quindi è un’infezione che non va banalizzata ma sappiamo anche che la clinica di Malattie Infettive è in grado di gestire al meglio i casi che fino ad oggi si sono presentati, anche quelli più complessi”.

Nei gironi scorsi, dopo il decesso di un italiano a Cuba, Bassetti aveva dato l’allarme poiché siamo di fronte a quasi 50.000 casi in poco più di 3 mesi nel mondo con quasi 100 paesi colpiti, per cui si tratta di un’infezione diventata endemica. Inoltre quando i numeri crescono così velocemente i più fragili a livello immunitario pagano le conseguenze maggiori ed essere soggetti a complicanze.